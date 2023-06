Was man entdecken kann, wenn ein Ort aufräumt? Nun, nach der Premiere im vergangenen Jahr geht der private Hofflohmarkt in Böhl-Iggelheim an den kommenden beiden Samstagen in die zweite Runde. Es darf gestöbert werden.

Am Samstag, 10. Juni, sind zunächst zahlreiche Höfe und Anwesen in Böhl von 9 bis 17 Uhr geöffnet und laden zum Stöbern ein. In Iggelheim wird dann am Samstag, 17. Juni, ebenfalls von 9 bis 17 Uhr alles von Kinderkleidung und Spielsachen über Haushaltswaren bis zu Technik angeboten.

„Ein Ort räumt auf“ heißt es in der Ankündigung des Organisationsteams vom Jugendgemeinderat Böhl-Iggelheim unter Federführung von Felix Rheinfrank und Timon Mauer. Und was den Böhl-Iggelheimern beim Aufräumen so alles in die Hände gefallen ist, können die Besucher beim Hofflohmarkt herausfinden. Um es den Schnäppchenjägern leichter zu machen, gibt es für beide Ortsteile auf der Homepage eine interaktive Karte, in der die teilnehmenden Adressen vermerkt sind – ebenso wie die Dinge, die dort verkauft werden.

Weithin sichtbar sind die Anbieter durch Luftballons am Eingang. Und mit diesem Erkennungszeichen können sich auch noch spontan weitere Verkäufer anschließen, die die Anmeldefrist für die Teilnehmerliste versäumt haben. So kann es durchaus sein, dass noch deutlich mehr als die für Böhl angekündigten 54 Höfe – in Iggelheim haben sich 70 angemeldet – beim privaten Hofflohmarkt mitmachen.

Weitere Informationen

https://hof-flohmarkt-boehl-iggelheim.webador.de