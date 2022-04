Mehr als 100 private Grundstücke werden beim ersten Böhl-Iggelheimer Hof-Flohmarkt zur Verkaufsfläche. Angeboten wird am Samstag, 7. Mai, so einiges, was bislang daheim ungenutzt Keller und Garagen füllte. Luftballons dienen als Wegweiser.

Wer am Samstag, 7. Mai, durch Böhl-Iggelheim geht, wird an vielen Toren und Türen bunte Luftballons entdecken. Sie sollen zeigen: Hier ist Stöbern erwünscht. Denn als Alternative zu Basaren und größeren Flohmärkten haben sich viele Einwohner für den ersten Hof-Flohmarkt in der Gemeinde angemeldet. Und anders als bei Basaren, die häufig auf bestimmte Waren wie Kinderkleidung und Spielzeug beschränkt sind, soll es beim Hofflohmarkt nahezu alles geben, was gebraucht, aber noch gut ist – von Kindersachen und Büchern über Haushaltsgegenstände, Deko-Artikel und Werkzeug bis hin zu Fahrzeugen und Möbel.

Kein gewerblicher Verkauf

Die Idee zu der Veranstaltung hatte Brigitte Melder, die selbst immer wieder gerne auf Flohmärkten unterwegs ist. So kannte sie bereits die Hof-Flohmärkte in den Ludwigshafener Stadtteilen Friesenheim und Rheingönheim und war auch beim ersten Hof-Flohmarkt in Otterstadt zu Besuch. „Ich dachte mir, warum nicht auch hier bei uns?“, sagt Melder. Sie veröffentlichte einen entsprechenden Beitrag in der Böhl-Iggelheimer Facebook-Gruppe und bekam prompt sehr viel Zuspruch.

Gemeinsam mit Irene Martan und weiteren Helferinnen machte sich die Initiatorin an die Planung. Bis zum Anmeldeschluss hatten sich bereits 85 Teilnehmer registriert. Diese Zahl steht auch auf den Plakaten und Flyern, die mittlerweile an vielen Stellen im Ort auf die Veranstaltung hinweisen. Doch längst sind noch mehr Verkäufer dazugekommen. Und selbst wer sich spontan noch anschließen möchte, kann das einfach tun, indem er an jenem 7. Mai mit bunten Luftballons auf sich aufmerksam macht und auf seinem Grundstück einen Stand aufbaut.

Dabei müssten jedoch zwei wichtige Grundregeln eingehalten werden, erklärt Brigitte Melder: „Es dürfen keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt werden“, sagt sie. Und es dürfe kein gewerblicher Verkauf stattfinden. „Es ist ein privater Hof-Flohmarkt“, betont Melder.

Interaktive Karten zur Orientierung

Zur besseren Orientierung für Käufer hat das Organisations-Team eine Internetseite erstellt, auf der alles Wissenswerte über den Hof-Flohmarkt zu finden ist. So gibt es – sortiert nach den Ortsteilen Böhl und Iggelheim – eine Adressenliste der Teilnehmer mit einem Hinweis darauf, was bei ihnen angeboten wird. Mithilfe interaktiver Karten können sich die Besucher zurechtfinden und gezielt einzelne Anbieter ansteuern. Allerdings lohnt es sich, trotzdem die Augen offenzuhalten und nach weiteren Luftballons Ausschau zu halten, da nicht alle Nachzügler erfasst werden konnten.

Dass der erste Böhl-Iggelheimer Hof-Flohmarkt tatsächlich zu einer Veranstaltung des ganzen Ortes geworden ist, zeigt ein Blick auf die Karten. Es gibt kaum eine Straße, in der nicht mindestens ein blauer Punkt zu sehen ist. Nun hoffen die Teilnehmer nur noch, dass die Idee bei den potenziellen Käufern genauso gut ankommt, wie bei ihnen. Denn dann ist eine Wiederholung nicht ausgeschlossen.

Noch Fragen?

Der erste Böhl-Iggelheimer Hof-Flohmarkt findet – bei jedem Wetter - am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 17 Uhr statt. Einen Überblick über Anbieter und Adressen gibt es im Internet unter https://hof-flohmarkt-boehl-iggelheim.webador.de