Die Bürgerinitiative für Hochwasser- und Naturschutz (BIHN) organisiert am Samstag, 26. Oktober, eine zweite Polder-Radtour, bei der über den Hochwasserschutz informiert werden soll. Konkret geht es um den seit rund 30 Jahren vom Land geplanten Polder südlich der Rheingemeinde, gegen den sich Altriper mit allen Mitteln wehren. Die BIHN will Bürgern das Vorhaben wieder ins Gedächtnis rufen, zumal Ende November ein Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren stattfindet. Die Radtour dient dazu, Interessierten die geografische Lage und die Ausdehnung des angedachten Hochwasserrückhalteraums zwischen Altrip und Waldsee deutlich zu machen. Die Tour dauert zirka zwei Stunden. Treffpunkt ist am Samstag um 14.30 Uhr am Ende der Straße „Am Horren“ im Deichknie. Der Abschluss ist in der Gaststätte Zum Rheinblick mit weiteren Informationen zum Polderprojekt geplant. Um eine Anmeldung wird gebeten per E-Mail an info@bihn-rheinauen.de.