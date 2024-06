Das Rheinhochwasser bereitet den Katastrophenschützern der Gemeinde Bobenheim-Roxheim Sorgen. Am gestrigen Sonntag waren sie ganztätig damit beschäftigt, Vorkehrungen für den Fall einer Überflutung zu treffen.

Erste Kontrollfahrt zum Abfluss des Eckbachs um 10 Uhr, eine Stunde später die Landeskonferenz der Brand- und Katastrophenschutzinspekteure, anschließend Aufbau der Betten für die Deichwächter und Überprüfung der Hochwasser-Einsatzmittel, am Abend Beginn der Deichwache und Wachbesetzung des Feuerwehrhauses. So beschreibt der Erste Beigeordnete von Bobenheim-Roxheim, Frank Peter (CDU), den Ablauf am Sonntag wegen des markanten Anstiegs des Rheinpegels in Mannheim. Der ist für die Beurteilung der Gefahrenlage für seine Gemeinde ausschlaggebend. Und was die Hochwasservorhersagezentrale des Landes berechnet hat, klingt gefährlich: „Am Pegel Mannheim wurde die Meldehöhe von 650 Zentimetern am Sonntagmorgen überschritten. Der Höchststand wird sich dort voraussichtlich Montagfrüh im Bereich von 810 bis 840 Zentimetern ausbilden.“

Ab 8,50 Meter steigend müssen die Bobenheim-Roxheimer mit Sirenen und über die Medien gewarnt werden, so steht es im Hochwasserschutzkonzept und im Merkblatt für die Einwohner, das man auf der Internetseite der Gemeinde abrufen kann. Bei einem Pegel von 9,35 Metern steigend wird der Ort evakuiert. So weit wird es vermutlich nicht kommen, aber der Beigeordnete bezeichnet die Entwicklung als äußerst dynamisch. Soll heißen: Man muss mit allem rechnen.

Sandsäcke sind vorbereitet

Der Dynamik wegen bereitet die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd auch die Flutung von gesteuerten Poldern wie den in Mechtersheim oder auf der Kollerinsel vor. Ausschlaggebend dafür ist der Wasserstand am Pegel Worms, der zu Wochenbeginn die Marke von 7,50 Metern überschreiten könnte. Das sei abhängig vom Neckarabfluss.

Im Feuerwehrhaus in Bobenheim-Roxheim lagern laut Frank Peter bereits gefüllte Sandsäcke und die Wasserbarrieren für die Bundesstraße 9. Für den Ort kommt es bei einem Rheinhochwasser darauf an, dass zwischen Mörsch und Worms-Mittlerer Busch der Hauptdeich hält und der Eckbach über die Isenach entlastet werden kann. Deshalb werden der Deich sowie die Funktionstüchtigkeit von Schiebern, Gräben und Abläufen jetzt in kurzen Abständen überwacht.

Der Rheinhauptdeich wurde auf dem 1,2 Kilometer langen Abschnitt in Bobenheim-Roxheim 2013 bis 2015 ausgebaut, um den durchgängigen Hochwasserschutz zwischen Ludwigshafen und Worms sicherzustellen. Die Kosten: 2,3 Millionen Euro.