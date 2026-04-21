Der Verbandsgemeinderat Römerberg-Dudenhofen hat das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept, das ein Ingenieurbüro in den vergangenen Jahren ausgearbeitet hat, einstimmig beschlossen. Der Auftrag war Anfang 2024 vergeben worden, die Erstellung des Konzepts wird mit 90 Prozent vom Land bezuschusst. Es gab Ortsbegehungen und Workshops mit Bürgern in den einzelnen Dörfern, wobei die Beteiligung laut Verwaltung je nach Ortsgemeinde stark schwankte. Nach einer Abschlussveranstaltung Ende August 2025 arbeitete das Büro die Ergebnisse zum nun vorliegenden Konzept aus, wobei Maßnahmen sowie ihre Priorisierung empfohlen werden und auch die Wirtschaftlichkeit in den Blick genommen wird. Die Ergebnisse des Konzepts sollen nun auch in den Ortsgemeinden vorgestellt und konkrete Maßnahmen beraten werden. Der Verbandsgemeinderat beschloss das Konzept ohne größere Diskussion. Lediglich von Römerberger Ratsmitgliedern gab es angesichts der schweren Überschwemmungen, die es in ihrer Gemeinde in der Vergangenheit schon gab, den Hinweis, dass nun keine Zeit mehr zu verlieren sei.