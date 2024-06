Im Bobenheim-Roxheimer Krisenstab hat sich die Anspannung wegen des Rheinhochwassers nur geringfügig verringert. Das Landesamt für Umwelt rechnete am Montag nicht mehr damit, dass der Rheinpegel Mannheim die Marke von 8,50 Metern erreichen wird. Doch der unberechenbare Neckar macht der Gemeinde und der Feuerwehr Sorgen.

Ab Dienstag soll den Berechnungen zufolge der Wasserstand am Messpunkt in Mannheim zurückgehen, was für Bobenheim-Roxheim bedeutet, dass es bei der zweiten Hochwasser-Einsatzstufe, der Rufbereitschaft mit Deichwache, bleiben würde. Im Feuerwehrhaus in der Haardtstraße stehen Feldbetten für die Kontrolleure, sechs Personen haben die Nacht zum Montag dort verbracht.

Auch in den nächsten Nächten werden dort Feuerwehrleute stationiert, denn alle drei Stunden wird derzeit der Rheinhauptdeich auf Wasseranstieg und Anzeichen von Schwachstellen kontrolliert. Der Erste Beigeordnete der Gemeinde, Frank Peter (CDU), zollt den Helfern Respekt, denn nach so einer unruhigen Nacht am nächsten Morgen wie immer zur Arbeit zu gehen, sei beachtlich. Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hat Peter zufolge angeboten, Personal für die Deichwache zu stellen. Tagsüber hilft der Betriebshof mit, denn es sind auch die Entlastungsgräben und andere Einrichtungen der Hochwasservorsorge zu kontrollieren.

Eine Art Entwarnung hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt am Montag gegeben: Weil der Wasserstand des Rheins bei Worms nicht so hoch ansteigt wie am Sonntag befürchtet, müssen die Polder im Speyerer Umland zum Schutz der Städte Ludwigshafen, Mannheim und Worms nicht geflutet werden. Doch die Verantwortlichen in Bobenheim-Roxheim schauen nicht nur auf den Rhein, sondern auch auf dessen Zufluss, den Neckar. Er führt wegen des Dauerregens in Süddeutschland ebenfalls Hochwasser und setzt laut Peter hier zwischen Ludwigshafen und Worms ein großes Fragezeichen: „Wie viel Wasser kommt noch vom Neckar herunter?“ Bei Heidelberg befinde sich dessen Wasserstand „im nicht messbaren Bereich“, so Peter am Montagabend. Um diese Zeit meldete das Landesamt am Pegel Rockenau einen Stand von 8,20 Metern. Bei 8,30 endet die Skala.

Schneeschmelze kommt noch

Der Beigeordnete erklärt: Selbst wenn der Neckar in den nächsten Tagen nicht so sehr aufs Rheinhochwasser drücke, wie man befürchten könne, so bleibe noch das Problem der Schneeschmelze in den Alpen in den nächsten Wochen, das erneut über den Neckar für Hochwasser sorge.