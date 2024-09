Der Termin vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz steht fest. Am 7. November will der Rhein-Pfalz-Kreis juristisch festklopfen lassen, dass ihm Entschädigungen gezahlt werden, sollten rund um den Hochstraßenabriss Schäden entstehen, die das Kreishaus betreffen.

Die Klage des Rhein-Pfalz-Kreises gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Abriss der Hochstraße Nord und zum Bau der Helmut-Kohl-Allee hatte im vergangenen Jahr hohe Wellen