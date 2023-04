Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wirklich komplett abgeerntet sind inzwischen auch die allerletzten Maisfelder in der Pfalz. Nur ein paar letzte Stängel am Rande zeigen noch, was auf dem Feld in diesem Sommer angebaut worden war. Der Mais geriet im Erntejahr 2021 nach den drei trockenen Vorjahren aufgrund der höheren Niederschlagsmenge durchaus gut.

Die tiefen Temperaturen im Frühjahr boten zwar keine idealen Startbedingungen für den Maisanbau. Mit steigenden Temperaturen erholten sich die Bestände teilweise und konnten wachsen. Die Maispflanzen