Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in der Sportart Karate holte sich die Parla Doaa Tatar vom Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt in der Disziplin Kata einen Platz auf dem Siegerpodest.

Die 19-jährige Studentin der Fakultät für Molekulare Biotechnologie an der Universität Heidelberg sicherte sich mit der Kata Chatanyara No Kusanku und Chibana No Kusanku in der Vorrunde, sowie der Kata Papuren in der Zwischenrunde jeweils die besten Bewertungen und zog ins Finale ein. Dort unterlag sie mit der Kata Suparinpei knapp (2:3 Kampfrichterwertungen) Anna Braun (SV Unsu Karate Mömlingen) und belegte Rang zwei.