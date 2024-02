In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Einbrecher gegen 1 Uhr morgens ein Fenster eines Restaurants in der Speyerer Straße in Limburgerhof aufgehebelt und Hochprozentiges erbeutet. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurden im Thekenbereich mehrere Schubladen geöffnet, aber kein Bargeld entwendet. Zudem entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.