Am Freitag, 2. August, 19 Uhr, fällt mit dem Fassbieranstich durch Ortsbürgermeister Walter Schmitt der Startschuss für die Kerwe in Hochdorf. Ab 20 Uhr ist Live-Musik der Filsbacher XXL angesagt. Tags darauf, am Samstag, öffnen die Stände um 17 Uhr, ab 20 Uhr spielen Amokoustic. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst zur Feier der Weihe von St. Peter vor 50 Jahren, ab 11 Uhr ist Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. Um 16 Uhr gibt es „Wine & Beats“ bei den Schorleboys, um 17 Uhr startet beim Katholischen Musikverein das Nagelturnier. An dessen Stand ist am Montag ab 11 Uhr auch Frühschoppen und Mittagessen, ab 19 Uhr spielen die Kerwemusikanten auf, und die Tapsy-Turtels des TV Hochdorf präsentieren eine Square-Dance-Einlage. Am Dienstag ist nochmal Frühschoppen und Mittagessen beim Musikverein, bevor um 16.30 der Familiennachmittag startet.