Neuen Wohnraum schaffen und moderne Bauweisen ermöglichen: Das möchte die Kommune mit vier Bebauungsplänen für Flächen entlang der L 530 erreichen. Für den ersten Plan hat der Rat nun den Aufstellungsbeschluss gefasst.

Bei Bauanträgen ist in den vergangenen Jahren wiederholt eine Debatte darüber entbrannt, was privaten Bauherren erlaubt werden soll. Die Hochdorf-Assenheimer Politiker hätten vor allem jungen Familien immer wieder gerne erlaubt, Anwesen unter modernen Gesichtspunkten zu errichten, damit diese entweder im Dorf wohnen bleiben oder überhaupt erst herziehen. Die Gemeindeverwaltung hat in ihrer beratenden Rolle hingegen stets daran erinnert, dass sich Bauprojekte an der oft noch vorhandenen althergebrachten Haus-Hof-Bauweise orientieren sollten. In Gebieten, für die es keinen Bebauungsplan gibt, ist nämlich entscheidend, dass Neubauten in die Nachbarschaft passen. Die Kreisverwaltung in ihrer Funktion als Baugenehmigungsbehörde hat auf Grundlage der Gesetze daher manches Vorhaben abgelehnt, mit dem der Rat einverstanden gewesen wäre.

Vier Flächen ausgesucht

Um dieses Problem zu lösen, hat der Rat bereits im Mai 2019 beschlossen, für vier Flächen entlang der L 530, die als Haupt- und Ludwigshafener Straße durch den Ort führt, Bebauungspläne zu erstellen. Darin soll Bauwilligen vor allem eine zeitgemäße Bauweise ermöglicht werden. Die vier für neue Wohnhäuser geeigneten Areale liegen nördlich (A und C) sowie südlich (B) der Hauptstraße im Ortsteil Hochdorf und zwischen Ludwigshafener und Westerstraße in Assenheim (D). Sie umfassen zusammen beinahe 170.000 Quadratmeter. Im März 2020 beschloss der Rat, für das Vorhaben eine Arbeitsgruppe zu bilden, der neben Ortsbürgermeister Walter Schmitt (FWG) und seinen Beigeordneten Vertreter der drei Ratsfraktionen von CDU, FWG und SPD angehören. Diese Gruppe hat inzwischen entschieden, dass die Flächen A und B in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Kaiserslautern unter die Lupe genommen werden sollen. Für C und D sollen Bebauungspläne aufgestellt werden, wobei D zwischen Ludwigshafener und Westerstraße Vorrang haben soll.

Künftige Bauherren brauchen Geduld

Nach Angaben von Bauabteilungsleiter Bernd Ziegler soll hier ein Mischgebiet entstehen, da neben Baugrundstücken für Wohnhäuser der Firma Mayer und Ruppert eine Erweiterungsfläche eingeräumt werden soll. Wer dort bauen wolle, müsse sich aber gedulden. So werde es vorneweg ein Jahr dauern, bis die Bürger am Bebauungsplanverfahren beteiligt werden können. „Und selbst wenn alles gut geht, wird es wohl mindestens zehn Jahre dauern, bis Bauherren loslegen dürfen“, erklärte er in der jüngsten Ratssitzung. Zumal es sich um ein schwieriges Gebiet handle. So seien unter anderem die Entwässerung und der Lärmschutz zu lösen.

SPD: „Haben genug Bauplätze“

Mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Zwischen Ludwigshafener Straße und Westerstraße“ hat die Ratsmehrheit von CDU und FWG nun einen ersten Schritt getan. Die SPD hält die angestrebten Bebauungspläne allesamt für unnötig. „Denn wir haben genügend Bauplätze“, erklärte Fraktionschef Thorsten Clemens. Ungeachtet dieser Kritik beauftragte die Ratsmehrheit die Verwaltung, Angebote für das Erstellen des Bebauungsplans sowie für Gutachten einzuholen, die für diesen erforderlich sind.

Fläche C soll in Angriff genommen werden, sobald das Verfahren für D ausreichend weit fortgeschritten ist, ergänzt die Verwaltung.