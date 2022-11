Erfolgsgeschichten in Corona? Keine Alltäglichkeit. Die Beindersheimer haben eine zu bieten: Ihre Hobbykünstlerausstellung ist zurückgekehrt. Mit einer Spitzenzahl an Kreativen.

27 Hobbykünstler treten am letzten Wochenende vor dem ersten Advent an, um ihre Werke feilzubieten. Und damit sieben Aktive mehr, als in den Jahren zuvor. Was eine stattliche Steigerung um mehr als 25 Prozent bedeutet. Wie kommt das – in Zeiten, in denen Vereinen und Verbänden die Mitglieder davonlaufen? „Basteln macht glücklich. Das ist meine Corona-Philosophie“, so die Erklärung Kirsten Zimmermanns, die den losen Verbund der Kreativen aus der Region seit fünf Jahren anführt. „Durch die Lockdowns in Corona haben viele Menschen ihre Liebe zum Basteln entdeckt. Jetzt trauen sie sich rauszugehen und ihre Werke zu präsentieren.“

Zugleich haben die Amateurkünstler kontinuierlich, auch während der Pandemie, Verkaufsausstellungen organisiert. Und damit die Tradition der Beindersheimer Werkschau für Hobbykunst den Gegebenheiten fantasievoll angepasst. Die Hobbykünstlerausstellung, die seit 1998 fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Gemeinde ist, musste neue Wege gehen: Nachdem sie 2020 pandemiebedingt komplett ausfallen musste, nutzten die findigen Amateurkünstler vor einem Jahr als Alternative die Räume der leerstehenden ehemaligen Metzgerei Prag im Heßheimer Viertel Frankenthals für ein Adventslädchen. In diesem März folgte das Osterlädchen. In der ehemaligen „Blume 2000“ auf dem Rathausplatz veranstalteten die Kunsthandwerker eine Verkaufsausstellung mit österlichen Bastelarbeiten. Beide Lädchen stießen auf große Resonanz, sagt Zimmermann. „Wir wurden förmlich überrollt von Kunden und ihrer Begeisterung.“ Die Gespräche an den Verkaufsständen entwickelten sich zuweilen zu einem spontanen Schnellkurs in Sachen Hobbykunst. Dadurch entdeckte so mancher Kunde seine Liebe zum Basteln. Auch das ist ein Grund für die gewachsene Schar der Aussteller.

Laden in Frankenthal gesucht

Die gebürtige Hamburgerin und Wahlfrankenthalerin Zimmermann, die seit drei Jahrzehnten Hobbykunst produziert, erinnert sich noch gut an ihre ersten Gehversuche: „Es ist ganz normal, dass man mit einem gewissen Bauchgrummeln an die Öffentlichkeit geht. Ist das, was ich geschaffen habe, wirklich so gut, dass ich dafür Geld verlangen kann? Kommt es bei den Leuten an?“ Zimmermann ermutigt ihre Leute, dieses Wagnis einzugehen. Und erfährt von ihnen, dass so das Selbstbewusstsein wächst. Ebenso die Inspiration. Denn nicht zu unterschätzen sei der reale Gedankenaustausch, den die 55-jährige Kauffrau im Vorruhestand virtuellen Foren vorzieht.

Ihre vorwiegend weiblichen Mitstreiter im Alter zwischen 40 und weit über 80 Jahren steuern zur nunmehr 22. Beindersheimer Hobbykünstlerausstellung Unikate aus Stoffen, Wolle, Holz, Ton, Metall und Papier bei, plus Leckereien für die Vorweihnachtszeit. Das zweitägige Spektakel geht in diesem Jahr in der Turnhalle der örtlichen Grundschule über die Bühne. Außerdem liebäugeln die Beindersheimer mit einer Neuauflage des Adventslädchens in der Innenstadt. Doch trotz Unterstützung vom Frankenthaler Verein für City- und Stadtmarketing konnte sich noch kein Besitzer leerstehender Geschäfte für diese Idee erwärmen. Seit zwei Monaten sucht Zimmermann erfolglos nach der Möglichkeit, einen temporären Laden zu eröffnen. „Die Eigentümer haben Vorbehalte. Dabei ist ein Leerstand im Herzen der Stadt nie ein schöner Anblick. Besonders in der Vorweihnachtszeit. Und wir haben bewiesen, dass unsere Kurzzeitläden ein Erfolgsmodell sind“, sagt Zimmermann.

Kontakt & Termin

Die Hobbykünstlerausstellung in der Beindersheimer Turnhalle der Grundschule im Schlittweg 13 hat geöffnet am Samstag, 19. November, 14 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 20. November, zwischen 11 und 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.