Wenn der Rhein steigt und der rheinland-pfälzische Hochwassermeldedienst aktiv wird, setzt sich auch eine Maschinerie in der Verbandsgemeinde Rheinauen in Gang. Sie hat je nach Rheinpegel Auswirkungen auf Camper, Pendler, Anwohner und Spaziergänger.

Wenn der Pegel in Karlsruhe-Maxau die Marke von 6,50 Meter überschreitet, beginnt die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rheinauen – wie die Kameraden in den Kommunen flussaufwärts zuvor – ihre Deichkontrolle. Mit steigendem Wasserstand finden die Kontrollen häufiger statt. Der Pegel Maxau dient als Vorwarnung, was kommen könnte. Zur genaueren Orientierung nutzen die Einsatzkräfte den näher liegenden Pegel Speyer. Wenn dieser die 6,60-Meter-Marke erreicht hat, schließen nach Angaben von Rheinauens Wehrleiter Michael Jaspers Mitarbeiter der Firma Rohr eine Spundwand an der Zufahrt zum Kieswerk in der Bannweide zwischen Otterstadt und der Kollerinsel.

Dann ist der sogenannte Leitdeich aktiviert. Er beginnt am Rheinhauptdeich nahe dem Campingplatz Reffenthal und verläuft entlang der Landesstraße 535 bis zum Wanderparkplatz auf der Kollerinsel. Der Leitdeich verhindert das direkte Einströmen des Hochwassers aus dem Angelhofer Altrhein beziehungsweise der Bannweide in den Otterstadter Altrhein und reduziert somit die Einstauhöhe des Wassers am Deich. Es breitet sich in den Auen bei Otterstadt aus. Diese natürlichen Überflutungsflächen dienen dem Schutz der Rheinanlieger flussabwärts.

Wenn das Wasser in die Rheinauen läuft, sind auch die dortigen Campingplätze betroffen, die Jaspers zufolge ab zirka sieben Metern am Pegel Speyer überflutet werden. Manch ein Camper bringt sein Hab und Gut rechtzeitig zuvor in Sicherheit, was dazu führt, dass sich in Otterstadts und Waldsees Ortsstraßen teilweise Campingwagen an Campingwagen reihen. Alternativ wurden bei vergangenen Hochwasser-Ereignissen in Form einer Nachbarschaftshilfe vonseiten der Bundeswehr die Kasernenflächen in Speyer-Nord und im Reffenthal als Parkflächen zur Verfügung gestellt.

Fährbetrieb eingestellt, Schotten dicht

Steigt der Rhein über sieben Meter, hat das weitere Auswirkungen: Ab der Hochwassermarke II (am Pegel Speyer 7,30 Meter) wird die Schifffahrt eingestellt. Wenn der örtliche Pegel Altrip die 7,80-Meter-Marke erreicht, wird Wehrleiter Jaspers zufolge die Straße zur Fähre überflutet. Deshalb muss der Fährbetrieb eingestellt werden, wodurch viele Berufstätige nicht mehr über den Rhein pendeln können. Wenn der Altriper Pegel 8,67 Meter anzeigt, schließen Mitarbeiter des Bauhofs an der Fährzufahrt die Schotten des Deichs und machen ihn somit dicht, um Altrip zu schützen.

Zuvor bei einer Hochwassermarke von 7,60 Metern am Pegel Speyer strömt bereits das Wasser über die Kollerstraße – die Zufahrt zur Kollerinsel bei Otterstadt. Die Straße wird gesperrt – auch weil der Sog des Wassers sowie mitgerissenes Treibholz eine Gefahr für Autofahrer darstellten und diese das Wasser durch Öl in ihren Fahrzeugen verschmutzen könnten.

Grundsätzlich gilt bei Hochwasser, dass der Deich, der dem Schutz der Bevölkerung dient, nicht betreten werden darf und für Einsatzkräfte freigehalten werden muss.