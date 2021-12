Zwei Schnelltestzentren in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim haben auch über die Feiertage geöffnet, allerdings deutlich kürzer. An Heiligabend, 24. Dezember, sind Tests im Verbandsgemeinderathaus in Heßheim von 10 bis 11.30 Uhr möglich. Am 25. Dezember ist das Lambsheimer Testzentrum im B-Gebäude der Karl-Wendel-Schule von 15 bis 16.30 Uhr geöffnet, am 26. Dezember, 18 bis 19.30 Uhr, wieder das in Heßheim. Auch über den Jahreswechsel kann man sich testen lassen: Am 31. Dezember von 10 bis 11.30 Uhr in Heßheim, am 1. Januar von 15 bis 16.30 Uhr in Lambsheim.

Ein Termin kann bis zum Tag vor der gewünschten Testung – sofern dann noch Termine frei sind – gebucht werden. Außerhalb der Feiertage gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Mehr Infos dazu und zu zusätzlichen Testangeboten in der Verbandsgemeinde finden Sie hier.

Hier gehts zur Terminvergabe Heßheim

Hier gehts zur Terminvergabe Lambsheim

Für alle anderen Tage:

Hier gehts zur Terminvergabe Beindersheim

Hier gehts zur Terminvergabe Großniedesheim

Weiter ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter Telefon 06233 3791215 möglich.