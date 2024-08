Heinz Piechottas ganzer Stolz ist sein Vorgarten in einer ruhige Seitenstraße in Speyer-Nord. Dort blühen derzeit üppig Rosen, Rispenhortensien und Wandelröschen. Herausragend im wahrsten Sinne des Wortes ist aber der Hibiskus, der bis ans Dach des Bungalows ragt.

Vor fünf Jahren pflanzte Heinz Piechotta nahe seiner Haustür einen rot blühenden Hibiskus. Er steht geschützt an der Hauswand. Zwei Ringe halten die Pflanze in Form, ansonsten würde sie der Wind kaputtmachen. Denn sie ist drei Meter hoch, hat riesige Blüten und passt somit sehr gut in die Kategorie „Exotisch“ bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade. Piechottas Geheimrezept, damit die Pflanze so üppig wird: „Ich schneide den Hibiskus im November bis auf 20 Zentimeter zurück.“

Zehn bis 15 Liter Wasser am Tag

Der 90-Jährige ist jeden Tag mindestens eine Stunde in seinem rund 50 Quadratmeter großen Vorgarten beschäftigt. Im Sommer vor allem mit Gießen. Allein dem Hibiskus gibt Piechotta vier Mal am Tag Wasser. Er schätzt die Menge auf zehn bis 15 Liter pro Tag. „Der Regen kommt nicht unbedingt an die Wurzeln, weil alles so üppig blüht und die Blätter das Wasser abschirmen“, sagt Heinz Piechotta.

Wenn der Herbst kommt, schneidet er nicht nur den Hibiskus radikal zurück, sondern auch alle anderen Pflanzen. Die Wandelröschen, die er im Frühjahr gesetzt hat, blühen dank Piechottas Pflege ebenfalls in voller gelb-orangener Pracht. Die Rosen in der Nähe bedanken sich für die Hingabe des Speyerers damit, dass sie schon zum vierten Mal blühen. „Wenn ich das alles sehe, wie schön es blüht, freut mich das“, sagt der 90-Jährige und beschreibt damit, warum er seiner Leidenschaft – dem Gärtnern – weiter nachgeht, auch zuliebe seiner verstorbenen Frau Margrit.

Gartenolympiade

Egal ob riesige Bananenstauden, schwere Kürbisse, lange Bohnen oder Äpfel mit lustiger Form – bei der zehnten RHEINPFALZ-Gartenolympiade ist alles möglich. Wir suchen besonders schweres, großes oder kurios gewachsenes Obst oder Gemüse sowie exotische Pflanzen. Wer mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de oder unter Telefon 06232 130742 und gibt seinen Namen, seinen Wohnort und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Es kann auch gerne ein Foto mitgeschickt werden. Außerdem soll beschrieben werden, um welches Obst oder Gemüse oder um welche Pflanze es sich handelt und was das Besondere daran ist. Auszeichnungen und Preise gibt es in den Kategorien „Superlativ“, „Exotisch“ und „Kurios“.