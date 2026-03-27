Sieben Heuballen haben gegen 5 Uhr in der Nacht auf Freitag an einem Feldrand in der Nähe der L532 bei Böhl-Iggelheim gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, wodurch der Fahrstreifen in Richtung Böhl-Iggelheim vorübergehend blockiert war. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Nach Angaben der Polizei wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizei Schifferstadt zu melden.