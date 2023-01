Über vier ausverkaufte Prunksitzungen freuen sich die Hessemer Kiesbolle. Aus der zweiten Aufführung im Heßheimer Bürgerhaus am Freitag stammen diese närrischen Impressionen, die beweisen: Trotz langer Auftrittspause sind die meisten bei der Stange geblieben. Laut Präsident Rolf Alles wirken am Programm „Zauberwald“ in dieser Saison 100 Aktive und 20 Betreuer mit.