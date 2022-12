Die Wormser Barockbläser haben nach einer coronabedingten Unterbrechung am Sonntag eine schöne Tradition wiederaufgenommen: ihr jährliches Adventsgastspiel vor dem Kleinniedesheimer Schloss. Wir haben uns mit Chorleiter und Posaunist Holger Weiß (46) über vorweihnachtliche Auftritte wie diesen unterhalten.

Herr Weiß, wieso kommen die Wormser Barockbläser jedes Jahr im Advent zuverlässig ins kleine Kleinniedesheim?

Wenn man so freundlich eingeladen und immer herzlich empfangen wird, wie der Turnverein und der Ortsbürgermeister das tun, kann man nicht Nein sagen. Es macht uns sehr viel Spaß, dort zu spielen, auch weil die Atmosphäre im Schlosshof schön und der Publikumszuspruch gut ist. Man bekommt dort viel Feedback.

Stimmt es, was Bürgermeister Ewald Merkel sagt? Dass ihr Konzert dort eine Generalprobe für die bevorstehenden Auftritte in Worms ist?

Wenn man es nicht ganz ernst meint, könnte man das so sagen. Aber im eigentlichen Sinn ist es keine Generalprobe, denn wir spielen in Kleinniedesheim auch moderne Musik, während es beim Wormser Turmblasen am vierten Advent ganz klassisch zugeht – mit alten Weihnachtsliedern.

Wer das Gastspiel im Schlosshof Kleinniedesheim verpasst hat, kann am Sonntag, 18. Dezember, nach Worms kommen und um 19 Uhr zwischen Kaiserdom und Magnuskirche Ihr aus etwa zwölf Hobbymusikern bestehendes Ensemble in der Besetzung Posaune, Trompete, Waldhorn und Tuba hören. Was genau passiert denn da?

Wir holen uns noch etwa 15 Blasmusiker zur Verstärkung und bilden zwei Gruppen, die sich gegenseitig zuspielen. Eine steht auf dem Südostturm des Doms, die andere auf dem Magnuskirchenturm. Sie wechseln sich strophenweise ab. Jedes Jahr kommen Tausende Besucher, um das zu erleben. Und sie sind immer begeistert und singen kräftig mit.

Termin

Es gibt zum Jahresende noch eine weitere Gelegenheit, die Wormser Barockbläser zu erleben: in der Christmette an Heiligabend, 22 Uhr, in der Magnuskirche in Worms, Dechaneigasse 3.