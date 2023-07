Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kreative Konstruktionen und verschiedene Flüssigkeiten waren die Zutaten der vierten Naturwissenschafts-Challenge am Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) Maxdorf. Für die Schülerinnen und Schüler galt es, eine flugtaugliche Brausetabletten-Rakete samt Startrampe zu bauen. Bei der Präsentation zählte nicht nur die zurückgelegte Distanz, sondern auch die Optik.

Der Verbrauch an Vitamin-Brausetabletten dürfte in und rund um Maxdorf in den vergangenen Wochen enorm angestiegen sein. Schließlich waren – wie immer in der Wissenschaft