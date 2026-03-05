Das Ludwigshafener Theater Hemshofschachtel kommt mit der Mundart-Komödie „Alles paletti!“ nach Maxdorf. Zwei Aufführungen der turbulenten Komödie hat die Truppe mitgebracht: Am Samstag, 7. März, um 20 Uhr und Sonntag, 8. März, 17 Uhr im Carl-Bosch-Haus in Maxdorf. In dem Stück gewinnt die von ihrer Ehe gelangweilte Franziska Eisenhut viel Geld bei einem Preisausschreiben und beschließt, es ohne ihren Mann Hans zu verjuxen. Sie erfindet die Beerdigung von Fiona von Fleckenstein, einer entfernten Verwandten, die in Griechenland stattfinden soll. In einem First-Class-Hotel will sie es mit ihrer Freundin Hilde drei Tage lang richtig krachen lassen. Doch kaum sind die beiden weg, geht es zuhause drunter und drüber. Die sturmfreie Bude wird für allerhand Schabernack genutzt, unter anderem von der frisch verliebten Oma.

Karten gibt es beim Maxdorfer Buchladen in der Hauptstraße 42 und bei Schreibwaren Becker in der Hauptstraße 92. Der Eintritt kostet 20 Euro plus Vorverkaufsgebühr von 1 Euro. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn bei freier Platzwahl.