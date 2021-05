Die Stadtverwaltung Schifferstadt sucht für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, Bürger, die sich ehrenamtlich als Wahlhelfer engagieren möchten. „Als Beisitzer begrüßen Sie die Wähler, geben Stimmzettel aus, prüfen die Stimmberechtigung, zählen am Abend die Stimmen aus und stellen das Ergebnis fest“, beschreibt die Stadtverwaltung die Aufgaben Die Helfer müssten nicht ständig präsent sein, ein Schichtdienst sei möglich. Die Arbeit im Wahlvorstand sei ehrenamtlich und setze auch keine besonderen Kenntnisse voraus, die Helfer werden eingewiesen. Zudem gibt es eine Aufwandsentschädigung und Verpflegung. Wahlhelfer müssen Wahlberechtigte aus Schifferstadt, volljährig und deutsche Staatsbürger sein. Interessierte sollten eine E-Mail an wahlen@schifferstadt.de schicken und folgende Angaben machen: Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon und E-Mail-Adresse.