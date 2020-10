Der Umwelttag der Ortsgemeinde Waldsee, der im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, wird am Samstag, 10. Oktober, nachgeholt. In Kleingruppen sollen die Abfälle an den Straßenrändern und im Wald eingesammelt werden. Die Gemeinde stellt Handschuhe und Müllsäcke. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Sommerfesthalle. Dabei ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und es sind die Abstandsregeln einzuhalten. Einen Imbiss kann es nicht geben, stattdessen bekommt jeder Teilnehmer ein kleines Geschenk. Anmeldung unter 06236 4182104 oder per E-Mail an vera.erbach@vg-rheinauen.de.