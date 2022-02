Die Kreisverwaltung erinnert daran, dass Verbraucher ihre Heizöl-Tankanlage regelmäßig von einem Sachverständigen prüfen lassen müssen, falls der Tank bestimmte Eigenschaften hat.

Folgende Prüfpflichten gelten: Generell müssen alle Heizöltanks über 1000 Liter der Unteren Wasserbehörde angezeigt und geprüft werden. Alle oberirdischen Tanks mit einem Volumen von mehr als 1000 Litern müssen alle fünf Jahre geprüft werden, wenn Sie in Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebieten stehen. Gleiches gilt für oberirdische Tanks mit mehr als 10.000 Litern.

Erdtanks in Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebieten müssen alle zweieinhalb Jahre überprüft werden, außerhalb von Schutzgebieten sind es alle fünf Jahre. Die Kreisverwaltung bittet alle Heizöltankbesitzer, der Prüfpflicht nachzukommen. Rückfragen per Telefon unter 0621 5909-4110 oder per E-Mail an eleonora.lerose@kv-rpk.de.