So ganz ohne Politik hat’s Heinz-Peter Schneider (Grüne) dann wohl doch nicht ausgehalten. Mit großer Mehrheit hat der Römerberger Ortsgemeinderat den 65-Jährigen am Dienstagabend zum Beigeordneten gewählt. Er folgt auf Simone Hoffner (Grüne), die berufsbedingt ihr Amt Ende Juni niederlegt.

Seine Fraktion habe sich bewusst entschieden, einen „alten Kämpen für die Brückenfunktion“ zurückzuholen, sagte Grünen-Fraktionssprecher Jürgen Schall. Denn der Wechsel im Beigeordneten-Amt mitten in der Legislaturperiode war so eigentlich nicht geplant. „Aber wir stellen fest, dass es sehr schwierig ist, eine volle Berufstätigkeit mit dem Ehrenamt zu vereinbaren“, bedauerte Schall.

Simone Hoffner hatte zuvor ihre Beweggründe kurz erläutert. Ein Chefarztwechsel an ihrer Arbeitsstelle als Ärztin am Klinikum in Ludwigshafen habe eine berufliche Mehrbelastung mit sich gebracht. „Dadurch kann ich die Aufgaben als Beigeordnete nicht mehr mit der nötigen Zeit erfüllen“, sagte sie und dankte den Wegbegleitern – insbesondere ihren Parteifreunden, die ihr das Amt als Neuling vor zwei Jahren zugetraut hätten.

Schneider, der sich bereits erklärte, das Amt bis zum Ende der Legislaturperiode zu übernehmen, bringt als Ruheständler nach Ansicht der Grünen nicht nur die nötige Zeit, sondern auch die Erfahrung mit für die Themen, für die er voraussichtlich als Beigeordneter zuständig sein wird: „Heinz-Peter Schneider hat sich in den letzten 20 Jahren intensiv mit dem Thema Kitas beschäftigt“, begründete Schall die Wahl. Insgesamt wachse der Bereich Soziales immer mehr. Die Fachbereiche werden dem Neuen zwar erst in der kommenden Sitzung des Ortsgemeinderats zugeteilt, doch wie die Vorgängerin soll sich Schneider unter anderem um die Themen Kinder, Jugend und Senioren, aber auch Migration kümmern.

19 zu zwei Stimmen

Für den 65-Jährigen stimmten 19 der anwesenden Ratsmitglieder, gegen ihn zwei. Weitere Kandidaten gab es nicht. „Wenn mir das vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dann hätte ich es nicht geglaubt“, richtete Schneider nach seiner Wahl noch ein paar Worte an den Rat. 2019 hatte er sich eigentlich nicht nur aus seinem Beruf, sondern auch aus der Kommunalpolitik verabschiedet. Er bringe zwar nicht die jugendliche Frische mit, die sich manch einer gewünscht hätte, dafür aber – so glaube er – die nötige Kompetenz und Erfahrung.

Keine Änderungen gibt es bei den beiden anderen Vertretern von Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne): Erster Beigeordneter bleibt Franz Zirker (CDU, Geschäftsbereich Denkmalschutz, Friedhöfe, Spiel-, Freizeit- und Grünanlagen, Liegenschaften, Forsten, Jagd und Fischerei), weitere Beigeordnete ohne Geschäftsbereich ist Brigitte Roos (CDU).