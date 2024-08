Das Wormser Theater, Kulturzentrum und Lincolntheater haben den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Über 140 Veranstaltungen stehen auf dem Programm: von Kabarett, Theater, Oper über Lesungen, Kindermusicals und jede Menge Musik. Der ein oder andere Fernsehstar ist ebenfalls mit dabei.

Mirja Boes, Florian Schroeder, Ingo Oschmann, Harald Krassnitzer, Markus Majewski, Christian Wolff , Alexandra Kamp oder Reinhold Beckmann kommen beispielsweise in der Saison 2024/25 in die Nibelungenstadt. Mal geht es ernst zu mit der Opera Romana und Puccinis „Madame Butterfly“ oder Reinhold Beckmann, der aus dem berührenden Buch über die Kriegserinnerungen seiner Mutter „Aenne und ihre Brüder“ liest. Mal wird es lustig, wenn Florian Schroeder seinen satirischen Jahresrückblick gibt oder Gerd Dudenhöffer als Heinz und Hilde die Bühne betritt. Inszenierungen wie das Musical nach Antoine de Saint-Exupéry „Der kleine Prinz“ oder das Schauspiel „Good Bye, Lenin“ richten sich an ein junges Publikum. Für die Allerkleinsten wird mit „Peppa Pig“, dem Weihnachtsmärchen „Dornröschen“, den Peter Maffay-Musicals „Anouk“ und „Tabaluga und Lilli“ sowie dem Van Hoorne Theater mit „Feuerwehrmann Sam“ ebenfalls einiges geboten.

Goethes „Faust“ und Kafkas „Verwandlung“

Ein besonderer Höhepunkt ist laut der Wormser Kultur- und Veranstaltungs GmbH die Inszenierung nach Goethes „Faust“ mit Dominique Horwitz, die die Zuschauer auf eine Reise durch das Goethe’sche Universum mitnimmt. Ein weiterer Literaturklassiker ist mit Kafkas „Die Verwandlung“ zu sehen. Das Schauspiel mit Thomas Loibl, der bei den diesjährigen Nibelungenfestspielen den Hagen verkörpert , bringt das groteske Schicksal von Gregor Samsa auf die Bühne. Die Inszenierung des oscarprämierten Films „Chocolat“ mit Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer ergänzt das vielfältige Schauspielangebot.

Opernfreunde dürfen sich neben „Madame Butterfly“ auch auf Johann Strauß’ „Die Fledermaus“ freuen. Die Ballettaufführungen „Cinderella“ und „Giselle“ erzählen in klassischen Inszenierungen romantische Geschichten. Bereits 2018 begeisterte das Kibbutz Contemporary Dance Company aus Israel mit seinem Auftritt im Wormser Theater. In ihrem neuen Programm „Tàatua (Wahn)“ beschäftigt sich das Tanzensemble mit der Frage wie Wahnvorstellungen entstehen. Für Liebhaber klassischer Musik bietet das Wormser Theater einen Auftritt mit dem Weltklassepianist Igor Levit oder ein Weihnachtskonzert der Regensburger Domspatzen.

Für Fans lateinamerikanischer Rhythmen spielt die siebenköpfige Santana-Coverband De Corazon und bringt den Sound des berühmten Gitarristen nach Worms. Darüber hinaus warten Tribut-Konzerte wie „Phil – The Genesis and Phil Collins Tribute Show“ oder „The Soul of Tina – A Tribute to Tina Turner“ auf die Zuschauer.

Ein großes Angebot macht das Lincoln-Theater am Obermarkt sowie das Wormser Theater in der Sparte Comedy, Kabarett und Kleinkunst. Hier stehen Gastspiele mit TV-Stars wie Ingo Oschmann oder Mirja Boes auf dem Programm. Und auch Chako Habekost, Christine Prayon, Tina Teubner, Irmgard Knef und Okan Seese stellen ihre Programme vor.

Kindertheaterwoche und Krabbelkonzerte

Traditionell startet die Spielzeit im September im Lincoln-Theater mit der Wormser Kindertheaterwoche mit fünf Vorstellungen. Zu sehen sein werden hier unter anderem „Rabe Socke“, Paul Maars „Der kleine Georg und der Drache“ sowie „Frau Holle“. Für die ganz Kleinen gibt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wieder ihre beliebten Krabbelkonzerte. Und auf eine Theater-Konzert-Party dürfen sich Kinder und Eltern bei „Eule findet den Beat“ freuen. Fortgesetzt wird in der kommenden Saison die besondere Spot-On-Reihe. Die Veranstaltungsreihe bietet ein Rahmenprogramm kombiniert mit kulinarischen Höhepunkten und eindrucksvoller Beleuchtung. In diesem Rahmen werden die Karneval-Kultband De Höhner mit rheinischem Weihnachtsprogramm sowie das „Hello – A Tribute to Adele“ mit den größten Hits der britischen Ikone präsentiert.

Noch Fragen?

Der Spielplan ist beim Ticket-Service im Wormser, Rathenaustraße 11, erhältlich und steht auf www.das-wormser.de zum Download bereit. Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen, die nicht zu einem der Abonnements gehören, läuft bereits. Weitere Informationen und Tickets gibt es beim Ticket-Service, Telefon 06241-2000-450. Abonnements können dort vom 15. Juli bis 13. September gebucht werden.