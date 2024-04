Am Wochenende startet die Museumssaison in Schifferstadt. Wie der Verein für Heimatpflege informiert, hat das Heimatmuseum von 7. April bis 6. Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr geöffnet. Sondertermine für Familien, Gruppen und Schulklassen sind möglich. Interessenten wenden sich an Museumsleiter Johann Benedom, Telefon 06235 5966, per E-Mail an johann.benedom@t-online.de.