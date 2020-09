Mit zwei 360-Grad-Panoramen Lambsheimer Innenräume beteiligen sich die Heimatfreunde am Tag des offenen Denkmals. Der ist offiziell am Sonntag, aber auch darüber hinaus sollen die Präsentationen auf der Homepage des Vereins unter www.lambsheimer-heimatfreunde.de zu sehen sein. Gezeigt werden zwei Objekte: das Lambsheimer Türmchen und das Foyer des Alten Rathauses. Die detaillierten Ansichten können gedreht und gewendet werden, um alle Facetten der Innenräume zu erfassen. Dafür hat sich der Verein eine spezielle Software für rund 250 Euro angeschafft, mit der Fotos zu einem erlebbaren Raum zusammengefügt werden können. „Wir wollten die Technik mit unserem Fotografen Thomas Knoll ausprobieren“, sagt der Vorsitzende der Heimatfreunde, Jochen Glatt. „Denn natürlich sollen weitere historische Innenräume in Lambsheimer Gebäuden folgen“, betont er.