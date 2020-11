Die Lambsheimer Heimatfreunde haben ein neues Projekt und bitten die Dorfbewohner um Unterstützung: Gesucht werden persönliche und emotionale Geschichten vom Leben in der Corona-Pandemie, die die Mitglieder des Vereins sammeln und für die nächsten Generationen in Lambsheim aufheben wollen.

Wie wird man in 50 Jahren über die Pandemie denken? Was werden kommende Generationen in Lambsheim darüber im Archiv finden? Das hat sich der Vorstand des Vereins für Geschichte und Kultur Lambsheimer Heimatfreunde (LHF) gefragt, als der Vergleich mit der Spanischen Grippe aufkam. Die grassierte weltweit von 1918 bis 1920 und brachte 20 bis 50 Millionen Menschen den Tod.

„Wir wissen so gut wie nichts darüber, was das damals für Lambsheim bedeutet hat“, erklärt LHF-Vorstandsmitglied Wera Veith-Joncic den Gedanken hinter dem neuen Projekt. Im Archiv der Ortsgemeinde gebe es keine Dokumente, und offenbar hätten auch die damals lebenden Menschen ihren Nachkommen darüber nichts erzählt.

Veröffentlichung der Geschichten denkbar

Das soll mit dem Thema Coronavirus nicht noch mal passieren. Zumal doch der Lockdown im Frühjahr sicher in die Geschichte eingehen werde, meint Veith-Joncic. Was haben die Lambsheimer in dieser Zeit erlebt, gefühlt, gedacht? Wer war an Covid-19 erkrankt und kann beschreiben, wie das war? Was haben die Menschen für sich und andere getan? Und wie erleben sie immer noch die Zeit der Pandemie, deren zweite Welle gerade begonnen hat? Welche Hoffnungen oder Ängste sind da?

Die Heimatfreunde wollen persönliche, gern auch emotionale Geschichten der Einwohner von Lambsheim sammeln und archivieren. „Archivarbeit für die Zukunft“, sagt Wera Veith-Joncic. „Wir möchten, dass unsere Kinder und Enkel irgendwann lesen können, mit welchen Gefühlen und Gedanken wir diese Zeit durchlebt und gemeistert haben.“ Zunächst geht es nur darum, solche Corona-Geschichten zu sammeln und zu verwahren. Denkbar ist laut Veith-Joncic aber auch, dass sie veröffentlicht werden. Natürlich nicht ohne die Zustimmung der Autoren, wie die stellvertretende LHF-Vorsitzende Veith-Joncic betont.

„Fotos der Woche“ seien gut angekommen

Sie ist zuversichtlich, dass die Lambsheimer mitmachen werden. „Unsere Corona-Aktion ,Fotos der Woche‘ ist ja auch gut angenommen worden.“ Gesucht waren im Frühsommer Aufnahmen von Lambsheim und seiner unmittelbaren Umgebung. Wöchentlich wurden die schönsten auf der Homepage des Vereins veröffentlicht. Auf diese Weise seien die Klickzahlen auf der Internetseite in die Höhe geschnellt, und man habe Menschen erreicht, die vorher noch keinen Kontakt zu den Heimatfreunden gehabt hätten.

Noch Fragen?