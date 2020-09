Noch bis 30. September läuft die Aktion „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammer. Sie wirbt dafür, in der eigenen Stadt einzukaufen. In Schifferstadt gibt es während der Aktion bei allen teilnehmenden Geschäften ab einem Einkaufswert von zehn Euro ein Los dazu. Die Lose sind durchnummeriert, die abgerissenen Abschnitte kommen beim Einkauf in eine Sammelbox. Im Oktober werden dann die drei Gewinnernummern gezogen. Sie sichern sich jeweils einen Schmagges-Gutscheine im Wert von 100 Euro. Die Stadtverwaltung verkauft im Zuge der Aktion ab Freitag, 11. September, 20 Mal die „Schifferstadt Dudd“. Enthalten sind drei Liter Apfelsaft von heimischen Streuobstwiesen, eine Tafel fair gehandelte Schifferstadt-Stadt-Schokolade, 150 Gramm Granola-Müsli, eine Flasche Tomatensoße und ein Glas Honig von Schifferstadter Bienenstöcken. Die Tüte gibt es für zehn Euro an der Infotheke des Rathauses.