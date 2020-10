Das Kriegerdenkmal in Heiligenstein ist von Moos und Algen befreit. Die Reinigungsaktion hat der Heiligensteiner Steinmetz und Steinbildhauermeister Tobias Uhrig der Ortsgemeinde Römerberg spendiert.

Das Denkmal aus gelbem Sandstein in der Lingenfelder Straße, das einen Soldaten darstellt, ist im Jahr 1937 errichtet worden. Gestaltet wurde es von dem Speyerer Ludwig Kern im Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Später wurde es um Gedenktafeln für Heiligensteiner Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, erweitert.

Auf dem Stein hatte sich eine Schicht aus Moos und Algen breitgemacht. Uhrig hat das Denkmal am Donnerstag gemeinsam mit einem Auszubildenden gereinigt. „Wir haben dazu ein spezielles Dampfstrahlgerät mit wenig Druck und mehr Hitze benutzt“, berichtet der Steinmetz. Das habe den Vorteil, das Sporen und Wurzeln abgetötet würden. „Kaltes Wasser würde die Sporen erst richtig anregen“, erklärt Uhrig. Durch den geringen Druck werde verhindert, dass der Stein Schäden davonträgt. Die Reinigungsaktion ist eine Spende Uhrigs an die Ortsgemeinde: Anlass sei gewesen, dass die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in diesem Jahr in Heiligenstein hätte stattfinden sollen.

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen fällt der Termin allerdings aus: „Mit den ab Montag geltenden Beschränkungen sind Veranstaltungen aller Art untersagt. Dazu gehören auch die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag“, informiert der Römerberger Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne).