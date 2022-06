Heiligenstein blüht am Wochenende wieder auf mit seinem Frühlingsfest. Beim Sportverein TuS, Pfälzerwaldverein und dem Angelsportverein stehen die Helfer in den Startlöchern. Neben Schlemmereien gibt’s Musik satt an allen drei Festtagen. Los geht’s am Freitagabend mit der Pfälzer Kultband Fine R.I.P.

Die Vorlaufzeit für die Planung war auch für das Ortskartell Heiligenstein kurz. Was unterm Strich herausgekommen ist, erinnert an gute vergangene Zeiten, in denen ausgiebig Geselligkeit gelebt wurde. Eröffnet wird das 41. Frühlingsfest am Freitag, 18.30 Uhr, beim TuS Heiligenstein mit dem Chor „Intermezzo“ des Männergesangvereins, bevor der Beigeordnete Franz Zirker (CDU) das Fassbier anstechen wird. Total lokal lautet das Motto: Aus dem Hahn wird Gerstensaft der Holystoner Brauwerkstatt fließen.

Wie beim letzten Fest vor der Corona-Zeit tun sich der TuS und der ASV wieder unter dem Motto „Fischer meets Sportler“ zusammen und ergänzen sich auf dem Gelände des Turn- und Sportvereins im Speiseangebot. Currywurst und Calamares an einem Fleck – das soll den Festbesuchern schmecken. Live-Musik gibt’s auch am Samstag, dann mit GreenShot und Gernot Steiger, einer Unplugged-Band aus Heiligenstein (Beginn: 20 Uhr). Schon vorher kommen die Gäste in den Genuss von lokalem Gesang. „Come let us sing“ lautet der Leitspruch der Magic Gospel Voices, die gemeinsam mit den Magic Kids am Samstag, 18 Uhr, zum Klappstuhlkonzert auf dem Gelände des Pfälzerwaldvereins einladen. Wie bei den anderen beiden mitwirkenden Vereinen gibt es auch dort täglich zusätzliche Speiseangebote.

Hüpfburg für Kinder zum Austoben

Während die Älteren zusammensitzen können, gibt es für den Nachwuchs Unterhaltung. Samstags ab 17 Uhr und sonntags ab 11 Uhr stehen entlang des Festmeile Hüpfburgen zum Austoben bereit.

Der letzte Tag des Heiligensteiner Frühlingsfestes wird mit einem ökumenischen Gottesdienst (10 Uhr) eingeläutet. Mitgestaltet wird dieser durch den Kirchenchor St. Sigismund und den Posaunenchor Speyer. Die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes ist zur Sicherheit aller Festbesucher während der „Feiertage“ vor Ort.