Wenn Herzkissen zur Herzenssache werden, sind die Römerberger Quasselquilter zur Stelle. Seit mehr als zehn Jahren nähen elf Frauen für Brustkrebspatientinnen des Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses unter der Regie der Volkshochschule die Tröster für Körper und Seele. Und das mit viel Liebe.

„Jährlich schaffen wir 200 Herzkissen“, berichtet Quasselquilter-Leiterin und Initiatorin Charlotte Kahl. Nach ihrer Rechnung sind inzwischen gut 2000 aus bunten Patchwork- und Quilt-Stoffresten entstanden. Jede Kissen-Vorderseite sei ein Unikat.

Die Römerberger Gruppe ist Mitglied des weltweiten Heart-Pillow-Projekts. Mit den Herzkissen leisten sie ihren Beitrag zur Initiative „Herzen gegen Schmerzen“, der eine Idee aus Amerika zugrunde liegt. „Die Kissen werden nach immer gleichem Schnittmuster gefertigt“, betont Kahl. Wichtig ist demnach die Stoffauswahl wie auch die Rückseite, die ohne Nähte zugeschnitten wird. Tumorpatientinnen könnten das mit besonderer Füllung versehene Kissen mit den langen Ohren beispielsweise zur Linderung des Druckgefühls nach Entfernung der Lymphknoten passgenau unter den Arm klemmen, erklärt sie.

Kissen wird in Klinik überreicht

Unmittelbar nach der Operation überreichten Mitarbeiterinnen der Klinik jeder betroffenen Frau ihr spezielles Herzkissen, berichtet Kahl. Muster und Farben seien sorgsam ausgewählt. „Passend für jede Patientin“, betont sie. Die Quasselquilter erhielten Dankesbriefe und viel Lob der Frauen für den Mutmacher und Seelentröster, der gleichzeitig den Alltag erleichtere, berichtet Kahl von positiver Resonanz.

Gegründet hat Kahl die Quasselquilter 2009, zwei Jahre später kam die Herzkissen-Aktion hinzu. „Die Teilnehmerinnen waren sofort begeistert“, erzählt sie. Geübte Quilterinnen benötigten rund eine halbe Stunde für die Herstellung eines Kissens aus Baumwoll-Stoffresten ihrer Quilt- oder Patchwork-Arbeiten. „Genäht wird zu Hause, zugeschnitten und ausgestopft beim Quassel-Treffen“, beschreibt die Leiterin den Ablauf. Die Herzkissen seien kein zusätzlicher Aufwand, eher ein Nebenprodukt. Zudem trage sich das Projekt selbst, lediglich die Füllungen würden aus Spendenmitteln finanziert.

Quasselquilter haben Raumproblem

Seit Pandemie-Ausbruch treffe sich die Gruppe nur noch einmal im Monat, weist Kahl auf derzeit beschränkte Möglichkeiten hin. Auch Raumprobleme plagten sie. Der ursprünglich von den Quasselquiltern genutzte Raum sei zum Testzentrum geworden, ins Ausweichquartier in der ehemaligen Schule in Berghausen sei die Pestalozzi-Förderschule bis zur Fertigstellung des Umbaus ihres Speyerer Schulstandorts eingezogen. Von diesen Widrigkeiten lassen sich die Quasselquilter indes nicht beirren. Kahl sieht in den Herzkissen einen Gewinn für Brustkrebspatientinnen und Teilnehmer. „Wir verschenken sie so gerne“, sagt sie. „Viel Liebe und Dankbarkeit für die eigene Gesundheit fließt in jeden Stich ein“, ist die Quasselquilter-Leiterin überzeugt.

Im Netz

www.heartpillowproject.dk