Wer im hauswirtschaftlichen Bereich arbeitet, kann mit Hilfe der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis einen entsprechenden Abschluss nachholen. Der Kurs dafür beginnt am 10. März 2025. Ein Infotermin findet bereits am 4. November statt.

Voraussetzung ist laut Ankündigung, dass die Teilnehmenden im hauswirtschaftlichen Bereich arbeiten und zum Zeitpunkt der Prüfung über mindestens viereinhalb Jahre Berufserfahrung verfügen. Nähere Informationen zu dem Lehrgang gibt es von der Volkshochschule am 4. November, 17.30 Uhr, im Bildungszentrum Schifferstadt, Neustückweg 2.

Mit dem Berufsabschluss können die Kursteilnehmer laut Ankündigung ihre Chance auf ein höheres Einkommen und auf einen beruflichen Aufstieg erhöhen. Der Unterricht findet montagabends, 17.30 bis 21.30 Uhr, in der Rudolf-Wihr-Realschule in Limburgerhof und teilweise im VHS-Bildungszentrum in Schifferstadt statt. Die Prüfung ist für Herbst/Winter 2026 vorgesehen. Kursgebühr: 1870 Euro. Anmeldung für den Infotermin per E-Mail an kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de oder unter Telefon 06235 6022.