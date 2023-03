Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geplante Vorhaben verschieben oder gar streichen? Ausgaben verringern, Einnahmen mehren? Die Haushaltsberatungen haben in Schifferstadt begonnen. Im Entwurf für das kommende Jahr steht ein dickes Minus beim Ergebnis- und beim Finanzhaushalt. Doch die Spielräume für eine Konsolidierung halten sich in Grenzen. Die Pflichtaufgaben überwiegen. Und es soll Investitionen in Höhe von rund neun Millionen Euro geben.

8,55 Millionen Euro Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt. Diese Zahl steht in der ersten Fortschreibung des Haushaltsplans, die am Donnerstagabend auf den Tischen im Ratssaal lag, als die Mitglieder