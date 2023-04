Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stadtkämmerer Michael Sellinger hatte gleich zu Beginn der ersten Haushaltsberatung schon mal gute Nachrichten für die Mitglieder des Hauptausschusses. Die Zahlen der ersten Fortschreibung waren erfreulicher als im ursprünglichen Haushaltsplanentwurf, der Jahresfehlbetrag um eineinhalb Millionen Euro geringer.

So ein Haushalt „lebt“ und ist nicht in Stein gemeißelt. Vor allem in Zeiten wie diesen: „Es ist für alle ganz schwierig, einen Haushalt aufzustellen“, betonte Sellinger.