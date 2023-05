Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen ausgeglichenen Haushaltsplan haben die Mitglieder des Lambsheimer Rats am Dienstag beschlossen. Rund 3,5 Millionen Euro will die Gemeinde in diesem Jahr investieren. Doch das hat auch Auswirkungen auf die Pro-Kopf-Verschuldung.

Nach den Mitgliedern des Rats der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim haben nun auch die Lambsheimer einen einjährigen Haushaltsplan beschlossen. Der sieht so aus: Der Ergebnishaushalt, der einer