Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 22.30 und 7.30 Uhr eine Hausfassade sowie ein Auto im Marnheimer Weg in Römerberg mit pinker Farbe beschmiert. Darüber informierte die Polizei am Samstag. Ihren Angaben zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Hinweise nehmen die Beamten unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.