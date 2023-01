Zwei Einbrecher wurden am Samstag gegen 18 Uhr ertappt, als sie versuchten, die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Kestenbergerweg in Schifferstadt aufzuhebeln. Laut Polizei lag der Hauseigentümer währenddessen auf der Couch im Dunkeln und wurde durch die Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam. Als er das Licht anschaltete, flüchteten die Täter, zwei dunkel gekleidete Männer, in Richtung Schnelliggasse. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.