Unbekannte haben die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in der Mozartstraße in Dudenhofen ausgenutzt und sind dort eingebrochen. Festgestellt wurde der Einbruch laut Polizei am Ostermontag gegen 8.40 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Ob Gegenstände aus dem Haus gestohlen wurden, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.