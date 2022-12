Im Zeitraum zwischen 22. und 25. Dezember sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Reiherstraße in Otterstadt eingebrochen. Laut Polizei zerstörten sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich, anschließend durchwühlten sie das Wohnanwesen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte schließlich das beschädigte Fenster und verständigte die Polizei. Der Hauseigentümer, der über die Weihnachtsfeiertage verreist war, wurde über Vorfall in Kenntnis gesetzt. Bisher ist nicht bekannt, wie hoch der entstandene Schaden ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.