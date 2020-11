In Otterstadt haben in den vergangenen Tagen kleinere Baustellen in Dorfstraßen für Verwunderung gesorgt. Denn öffentlich informiert wurde darüber nicht. Am Anfang wurden jeweils mobile Halteverbotsschilder aufgestellt. Anschließend wurden mit schwerem Gerät etwa eineinhalb Meter tiefe Gräben auf den Fahrbahnen ausgehoben. Der Grund war die Erneuerung von Hausanschlüssen, die der Gasversorgung dienen, teilte die Thüga Energienetze GmbH auf Anfrage mit. Laut Sprecherin Laura Ferentz geht es in diesem Jahr um 25 Hausanschlüsse. 20 Erneuerungen seien bereits abgeschlossen, die verbleibenden fünf sollen bis Ende dieses Jahres erledigt sein. Es handele sich um Präventivmaßnahmen, „um Problemen mit bestimmten Hauseinführungskombinationen vorzubeugen“, hieß es.

Kosten trägt Thüga

Die Kosten übernimmt das Schifferstadter Unternehmen. Je nach Aufwand belaufen sie sich auf 2000 bis 5000 Euro pro Erneuerung. Für die Erdarbeiten ist eine Firma aus dem südpfälzischen Herxheim beauftragt worden. In manchen Fällen dauerten die Bauarbeiten bis zu fünf Wochen. Bei allem Verständnis für die Unannehmlichkeiten hat es viele betroffene Hausbesitzer gestört, dass sie von der Thüga nicht frühzeitig mit einem Schreiben über die Arbeiten informiert wurden. „Bei so einer großen Firma hätte man doch eine schriftliche Information über den Hintergrund erwarten können“, sagte ein Anwohner der Frankenstraße, in der es zuletzt mehrere Baustellen gab. Stattdessen habe ein Arbeiter nur kurz geklingelt und gesagt, dass jetzt Arbeiten vor dem Haus anstehen.