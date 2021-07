Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in ein Wohnhaus in der Mittelgasse in Otterstadt eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde ist laut Polizei noch unklar. Das Haus war zum Tatzeitpunkt unbewohnt. Ein Anwohner bemerkte einen Tag vor der Tat zwei Männer, die sich nach dem Haus erkundigten und dieses 15 Minuten lang beobachteten. Die Polizei vermutet einen Bezug zum Einbruch und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.