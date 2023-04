Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verbandsgemeinde Maxdorf hat sich entschieden, ein baufälliges Haus am Maxdorfer Bahnhof zu verkaufen. Über das Gebäude wurde in diesem Jahr viel gesprochen. Nun gilt: Wer am meisten bietet, erhält den Zuschlag. Doch den Käufer erwartet noch eine weitere Entscheidung.

Ein Gutachten kann einem manchmal doch zeigen, wohin die Reise geht. Vor allem dann, wenn Zahlen sprechen. Und noch mehr, wenn hinter den Zahlen ein Euro-Zeichen steht. Gut 750.000 Euro kostet