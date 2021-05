Die Ortsgemeinde Waldsee wird das Haus in der Neuhofener Straße 21 abreißen. Das hat der Ortsgemeinderat nun beschlossen.

In dem Haus waren zuletzt Asylbewerber untergebracht, jetzt steht es leer. Eine Sanierung des maroden Gebäudes, die dem aktuellen Stand der Technik entspräche, ist nicht mehr wirtschaftlich. Was dann auf diesem 280 Quadratmeter großen Grundstück, das direkt an den Partnerschaftsplatz grenzt, geschehen soll, muss noch geklärt werden. Möglich wäre zum Beispiel die Nutzung als Parkplatz oder Grünfläche oder der Bau eines neuen Hauses.