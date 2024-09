Es geht voran. Zumindest was die Baustelle in der Maxdorfer Hauptstraße betrifft. Was erklärt, warum die Verantwortlichen bei der wöchentlichen Besprechung zufriedene Gesichter zeigen. Am Montag soll der nächste Bauabschnitt in Angriff genommen werden. Ein markantes Gewächs hat die Verantwortlichen zu einem Ausweichmanöver gezwungen.

Jour fixe auf der Baustelle in der Maxdorfer Hauptstraße. Das bedeutet erstmal: Einige Menschen mit stabilen Schuhen, zweckmäßiger