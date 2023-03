Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit wenigen Tagen ist die umgestaltete Hauptstraße/Jahnstraße in Neuhofen wieder für den Autoverkehr geöffnet. Was die Optik noch abrunden soll, sind gefällige Flächen an zwei Plätzen. Das Konzept wurde nochmals erörtert und vom Ortsgemeinderat mehrheitlich befürwortet.

So sehen die Ideen für die Plätze aus: An der kleinen Grünfläche gegenüber der Reinigung werden Natursteine verlegt und eine kleine Sandsteinmauer eingepasst.