Für jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement im Beindersheimer Männer-Turn- und Sportverein (MTSV), in der evangelischen Kirchengemeinde und in der Lokalpolitik wurde Hartmut Stutzmann mit der Landesehrennadel ausgezeichnet.

Landrat Clemens Körner (CDU) hob bei der Ehrung am Dienstag im Beindersheimer Rathaus die ehrenamtlichen Aktivitäten hervor, die Hartmut Stutzmann ausgeübt hat. Jede einzelne hätte nach Meinung des Landrats eine Ehrennadel verdient.

Der 70-jährige Hartmut Stutzmann war 1960 in den Beindersheimer Männer Turn- und Sportverein eingetreten. Mehr als 50 Jahre hat er dem Vorstand angehört, 37 Jahre davon als Vorsitzender. „Was in der Zeit in der Rudolf-Harbig-Straße am Sitz des Sportvereins passiert ist, ich war dabei“, sagte Stutzmann. Oft erwähnt wurde am Ehrungsabend der Bau des Kunstrasenplatzes. Hart habe um die Förderung des Projekts gekämpft werden müssen, erinnerten sich viele. Er habe am Ziel festgehalten, obwohl er nach eigener Aussage im schlimmsten Fall bei finanzieller Schieflage hätte dafür einstehen müssen, sagte Stutzmann. Doch am Ende stand die Finanzierung. Und alle waren froh.

Dario Votta, Stutzmanns Nachfolger im Amt des MTSV-Vorsitzenden, betonte, dass der Geehrte noch heute aktiv sei und beispielsweise helfe, den Sportplatz zu pflegen. Stutzmann sei ein „kommunalpolitisches Lexikon, der Neue an die Hand nimmt und immer mit Rat und Tat zur Seite steht“, betonte für den SPD-Ortsverein der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Richter.

Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Reith (SPD) hatte als Kicker den Trainer Hartmut Stutzmann im MTSV kennengelernt. Er lobte Stutzmanns Einsatz in der Jugendarbeit des MTSV. Die Treue in den politischen Ehrenämtern – Stutzmann war seit 1974 in der Kommunalpolitik, mehr als 20 Jahre im Orts- und Verbandsgemeinderat – spreche für den „Charakter und die Persönlichkeit“ von Hartmut Stutzmann.

Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD) erinnerte daran, „wie wichtig ehrenamtliche Tätigkeit für unsere Gesellschaft ist“. Dass sein Vater so viele Jahre durchgehalten, trotz Gegenwinds und Problemen nicht den Kopf in den Sand gesteckt habe, sondern Mitstreiter ermunterte, an einem Strang zu ziehen, das zeichne ihn aus. Und: „Auch bei mir hast du alles richtig gemacht“, meinte Ken Stutzmann.

Landtagsabgeordneter Martin Haller (SPD), der die Verleihung der Ehrennadel vorgeschlagen hatte, lobte Stutzmann ob der Art und Weise, wie der ehemalige Justizvollzugsbeamte Funktionen wahrgenommen habe. Es sei ihm immer um die Sache, das Anliegen, um das Team, um die Vereinsfamilie gegangen, um das, was für die Allgemeinheit gut ist.