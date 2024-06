Angeboten, gefeilscht sowie ge- und verkauft wird in Harthausen am Samstag, 31. August. Dann gibt es in der Tabakgemeinde erstmals einen Dorfflohmarkt. Von 10 bis 16 Uhr sind Verkaufsstände in Höfen und Gärten aufgebaut. Veranstalter ist der CDU-Ortsverband.

Das zu diesem Zweck aufgestellte Organisationsteam nimmt Anmeldungen entgegen und erstellt einen Lageplan, der ab 15. Juli online abrufbar sein soll. Am Tag des Flohmarktes werde er außerdem an jedem Ortseingang und an zentralen Plätzen in der Tabakgemeinde aushängen, teilte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Markus Unterländer auf Anfrage mit. In dem Plan sollen alle teilnehmenden Höfe sowie die Warenangebote verzeichnet sein. Das Team macht außerdem Werbung für den Flohmarkt auf vielen Kanälen. Es hilft im Vorfeld aber auch bei Fragen der Händler und Händlerinnen weiter. Das kündigt die Partei auf ihrer Homepage und auf dem in der Gemeinde und im Netz bereits kursierenden Flyer an.

Folgende „Spielregeln“ gelten demnach für die Dorfflohmarkt-Premiere in Harthausen: Der Verkauf ist ausschließlich im eigenen Hof oder Garten, also auf Privatgrund erlaubt. Mieter sollten nur mit Zustimmung des Eigentümers bei der Veranstaltung teilnehmen. Es dürfen keine Verkaufsstände auf Gehwegen, Plätzen, Grünanlagen, Parks und sonstigen öffentlichen Flächen platziert und aufgestellt werden. Der Verkauf von Speisen ohne Kühlung und alkoholfreien Getränken ist gestattet. Der gewerbliche Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen ist dagegen verboten. Der Organisator übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, stellt die CDU weiterhin klar. Die Teilnahme am Dorfflohmarkt ist kostenfrei.

Anmeldeformular online und in Geschäften

Unabhängig davon gilt es für alle, die an dem Samstag etwas anbieten wollen, bis zum 31. August, Speicher und Keller zu entrümpeln und Höfe, Gärten und Garagen als Verkaufsstände herzurichten. „Was der eine nicht mehr braucht, wird auf dem Flohmarkt ganz schnell zu einem Schatz für den anderen“, verspricht der Veranstalter.

Auf der Homepage der CDU Harthausen (www.cdu-harthausen.de) kann das Anmeldeformular für den Flohmarkt heruntergeladen werden. Formulare sowie Flyer liegen auch seit Kurzem in der Bäckerei, der Metzgerei und beim Friseur aus. Anmeldeschluss ist Sonntag, 15. Juli 2024. Das ausgefüllte Anmeldeformular schicken die Teilnehmer entweder per Mail an Dorfflohmarkt@cdu-harthausen.de oder werfen es in den Briefkasten der Jakobsgasse 12a (Michael König).