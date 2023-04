Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stiftung des Bobenheim-Roxheimers Bernd Jung ist eine besondere Erfolgsgeschichte. Über ihr Förderzentrum für Jugend und Soziales hat die RHEINPFALZ schon oft berichtet, zuletzt anlässlich der Fortentwicklung zum freien Träger der Jugendhilfe. Der gute Ruf ist zu einem großen Teil Harald Stark zu verdanken, dem Geschäftsführer der Stiftung.

Harald Stark gehört zu den Menschen, die in jungen Jahren genau wissen, was sie beruflich machen wollen, und sich Jahrzehnte später – er wird am Sonntag 60 –